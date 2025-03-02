Балістичний удар по Одесі ввечері 1 березня 2025 року — зазнали пошкоджень два судна

Унаслідок обстрілу Одеси пошкоджено два судна, — Кулеба
У результаті балістичного удару по Одесі ввечері 1 березня зазнали пошкоджень два цивільних судна. На борту обох плавзасобів були цивільні вантажі.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Пошкодження цивільних суден унаслідок обстрілу Одеси
Під ударом опинилися судно SUPER SARKAS, яке ходить під прапором Сьєрра-Леоне, та контейнеровоз MSC LEVANTE F під панамським прапором. На борту першого була 21 тисяча тонн кукурудзи та сої на експорт, а друге належить провідній європейській компанії.
Від початку повномасштабного вторгнення кількість цивільних суден, які зазнали ушкоджень через російські атаки, сягнула 29.
Нагадаємо, увечері 1 березня в Одесі під час повітряної тривоги прогримів потужний вибух. Перед тим, як він пролунав, військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Також ми повідомляли, що внаслідок балістичної атаки на Одесу ввечері 1 березня зазнали пошкоджень об'єкти припортової інфраструктури. Двох поранених працівників порту госпіталізували.
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