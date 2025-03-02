Балістичний удар по Одесі ввечері 1 березня 2025 року — зазнали пошкоджень два судна

Ракета в небі. Фото ілюстративне: aa.com.tr

У результаті балістичного удару по Одесі ввечері 1 березня зазнали пошкоджень два цивільних судна. На борту обох плавзасобів були цивільні вантажі.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Читайте також:

Скриншот повідомлення Олексія Кулеби

Пошкодження цивільних суден унаслідок обстрілу Одеси

Під ударом опинилися судно SUPER SARKAS, яке ходить під прапором Сьєрра-Леоне, та контейнеровоз MSC LEVANTE F під панамським прапором. На борту першого була 21 тисяча тонн кукурудзи та сої на експорт, а друге належить провідній європейській компанії.

Від початку повномасштабного вторгнення кількість цивільних суден, які зазнали ушкоджень через російські атаки, сягнула 29.

Нагадаємо, увечері 1 березня в Одесі під час повітряної тривоги прогримів потужний вибух. Перед тим, як він пролунав, військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Також ми повідомляли, що внаслідок балістичної атаки на Одесу ввечері 1 березня зазнали пошкоджень об'єкти припортової інфраструктури. Двох поранених працівників порту госпіталізували.