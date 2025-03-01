Обстріл Одеси 1 березня — в ОВА назвали наслідки

Рятувальники на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Ввечері 1 березня росіяни атакували Одесу балістикою. Внаслідок обстрілу постраждали люди, є пошкодження.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram.

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Наслідки обстрілу Одеси 1 березня

Як зазначив Кіпер, росіяни випустили по Одесі балістичну ракету. Через обстріл постраждали двоє людей. Окупанти цілились по порту.

"Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панамської Республіки, що належить одній із європейських компаній. Поранення отримали двоє чоловіків, співробітників порту", — повідомив начальник ОВА.

Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скриншот

Наразі всі відповідні служби працюють над тим, аби ліквідувати наслідки атаки. Медики надають необхідну допомогу постраждалим.

Нагадаємо, вибухи в Одесі пролунали 1 березня близько 17:50. Перед тим мешканців міста попереджали про загрозу балістичного озброєння.

Також після атаки на Одещину в Румунії знайшли дрон із вибухівкою. Фахівці підтвердили, що це уламки російського безпілотника.