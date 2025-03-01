Обстрел Одессы 1 марта — в ОВА назвали последствия

Удар баллистикой по Одессе — в ОВА назвали последствия
Вечером 1 марта россияне атаковали Одессу баллистикой. В результате обстрела пострадали люди, есть повреждения.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.
Последствия обстрела Одессы 1 марта
Как отметил Кипер, россияне выпустили по Одессе баллистическую ракету. Из-за обстрела пострадали два человека. Оккупанты целились по порту.
"В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно под флагом Панамской Республики, принадлежащее одной из европейских компаний. Ранения получили двое мужчин, сотрудников порта", — сообщил начальник ОВА.
Сейчас все соответствующие службы работают над тем, чтобы ликвидировать последствия атаки. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим.
Напомним, взрывы в Одессе прогремели 1 марта около 17:50. Перед тем жителей города предупреждали об угрозе баллистического вооружения.
Также после атаки на Одесскую область в Румынии нашли дрон со взрывчаткой. Специалисты подтвердили, что это обломки российского беспилотника.
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