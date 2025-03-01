Обстрел Одессы 1 марта — в ОВА назвали последствия

Спасатели на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Вечером 1 марта россияне атаковали Одессу баллистикой. В результате обстрела пострадали люди, есть повреждения.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

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Последствия обстрела Одессы 1 марта

Как отметил Кипер, россияне выпустили по Одессе баллистическую ракету. Из-за обстрела пострадали два человека. Оккупанты целились по порту.

"В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно под флагом Панамской Республики, принадлежащее одной из европейских компаний. Ранения получили двое мужчин, сотрудников порта", — сообщил начальник ОВА.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Сейчас все соответствующие службы работают над тем, чтобы ликвидировать последствия атаки. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Напомним, взрывы в Одессе прогремели 1 марта около 17:50. Перед тем жителей города предупреждали об угрозе баллистического вооружения.

Также после атаки на Одесскую область в Румынии нашли дрон со взрывчаткой. Специалисты подтвердили, что это обломки российского беспилотника.