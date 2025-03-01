У Румунії виявили уламки російського дрона з вибухівкою

Дрон, впав у полі. Фото ілюстративне: Нацполіція

Група фахівців у Румунії підтвердила, що уламки безпілотника, виявленого в повіті Галац, є російськими. Дрон впав посеред поля та не розірвався.

Про це повідомляє видання Digi24.ro.

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У Румунії впав російський дрон

Як пише видання, за даними румунських офіційних осіб, дрон мав вибуховий заряд, тому його вирішено знешкодити контрольованим підривом. Апарат впав приблизно за 500 метрів від кордону з Молдовою, у зоні, де немає важливих об'єктів інфраструктури.

Повідомлення про можливі уламки надійшло в п'ятницю, 28 лютого, вдень на телефон екстреної служби 112. У відповідь Міністерство національної оборони та Міністерство внутрішніх справ розгорнули охорону території.

"Вранці в суботу, 1 березня, змішана група фахівців Міністерства національної оборони, Служби розвідки Румунії та Міністерства внутрішніх справ проведе огляд місця події, а фрагменти будуть вилучені для експертного дослідження", — йдеться в заяві MapN.

Поліція та жандармерія запровадили обмеження доступу, щоб запобігти проникненню сторонніх осіб. Населення закликали не наближатися до місця падіння до завершення операції.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли уламки російських безпілотників виявляють на території Румунії та Молдови, що викликає занепокоєння щодо безпеки у прикордонних регіонах країни. Також ми писали, що Румунія продовжить підтримувати Україну та може стати місцем транзиту миротворчих військ.