Дроны упали на территории соседних стран из-за обстрела Одесской области

Обломки дрона в Молдове. Фото: Moldova Liberă

Этой ночью во время массированного обстрела российскими дронами Одесской области два беспилотника упали на территории Молдовы. Еще один упал в Румынии неподалеку от Галаца.

Об этом сообщает канал Moldova Liberă.

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Дроны в Молдове

Первый БпЛА упал на поле возле села Чумай, Тараклийского района, в результате взрыва никто не пострадал. Второй — рухнул в окрестностях Чадыр-Лунги. Из-за атаки пришлось на несколько часов остановить работу и эвакуировать сотрудников КПП Джурджулешты-Рени.

Дрон, сбитый в Чадыр-Лунге. Фото: Moldova Liberă

МИД Молдовы отреагировал

Министерство иностранных дел Молдовы выразило глубокую обеспокоенность и заявило, что подобные нарушения недопустимы. В связи с этим посол России в Кишиневе вызван для объяснений, а МИД страны направил официальный протест в РФ.

БпЛА в Румынии

Российский дрон упал прошлой ночью в коммуне Гринду, примерно в 10 км от Галаца, во время атаки на украинский город Рени. Румынская армия зафиксировала вражеские воздушные цели вблизи национального воздушного пространства, а в регионе патрулировали четыре самолета НАТО.

Напомним, недавно мы писали о годовщине обстрела Одессы. А также о ночных взрывах в нашем городе.