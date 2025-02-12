Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе прогремели громкие взрывы arrow

В Одессе прогремели громкие взрывы

12 февраля 2025 22:13
Аркадий Пастула - Редактор
Взрывы в Одессе вечером 12 февраля — какая угроза
Взрыв. Фото иллюстративное: соцсети
Аркадий Пастула - Редактор

Взрывы в Одессе прогремели вечером, 12 февраля. Сейчас там и в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Взрывы в Одессе

Информация о громких взрывах в городе появилась около 22:08. Вероятно, в городе работает противовоздушная оборона.

null
Пост о взрывах в Одессе. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о вражеских беспилотниках в Черном море вблизи Одесской области.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил работу ПВО в городе.

null
Пост Труханова. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

Карта повітряних тривог 12 лютого
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 12 февраля российские оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области.

Также захватчики атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела есть погибший.

Одесса война взрыв обстрелы воздушная тревога
Реклама
Реклама
Реклама