Взрывы в Одессе вечером 12 февраля — какая угроза

Взрыв. Фото иллюстративное: соцсети

Взрывы в Одессе прогремели вечером, 12 февраля. Сейчас там и в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Одессе

Информация о громких взрывах в городе появилась около 22:08. Вероятно, в городе работает противовоздушная оборона.

Пост о взрывах в Одессе. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о вражеских беспилотниках в Черном море вблизи Одесской области.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил работу ПВО в городе.

Пост Труханова. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 12 февраля российские оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области.

Также захватчики атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела есть погибший.