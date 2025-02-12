Взрывы в Одессе вечером 12 февраля — какая угроза

В Одессе прогремели громкие взрывы
Взрывы в Одессе прогремели вечером, 12 февраля. Сейчас там и в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Одессе
Информация о громких взрывах в городе появилась около 22:08. Вероятно, в городе работает противовоздушная оборона.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали о вражеских беспилотниках в Черном море вблизи Одесской области.
Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил работу ПВО в городе.
Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:
Напомним, в ночь на 12 февраля российские оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области.
Также захватчики атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела есть погибший.
Читайте Новини.LIVE!