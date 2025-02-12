Вибухи в Одесі ввечері 12 лютого — яка загроза

В Одесі пролунали гучні вибухи
Вибухи в Одесі пролунали ввечері, 12 лютого. Наразі там та в декількох областях України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Одесі
Інформація про гучні вибухи в місті зʼявилася близько 22:08. Ймовірно, у місті працює протиповітряна оборона.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ворожі безпілотники в Чорному морі поблизу Одеської області.
Мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив роботу ППО у місті.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у ніч на 12 лютого російські окупанти завдали удару по обʼєкту критичної інфраструктури у Чернігівській області.
Також загарбники атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу є загиблий.
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