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В Одесі пролунали гучні вибухи

12 лютого 2025 22:13
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи в Одесі ввечері 12 лютого — яка загроза
Вибух. Фото ілюстративне: соцмережі
Аркадій Пастула - Редактор

Вибухи в Одесі пролунали ввечері, 12 лютого. Наразі там та в декількох областях України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Інформація про гучні вибухи в місті зʼявилася близько 22:08. Ймовірно, у місті працює протиповітряна оборона.

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Допис про вибухи в Одесі. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ворожі безпілотники в Чорному морі поблизу Одеської області.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив роботу ППО у місті.

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Допис Труханова. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 12 лютого
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого російські окупанти завдали удару по обʼєкту критичної інфраструктури у Чернігівській області.

Також загарбники атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу є загиблий.

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