Годовщина обстрела Одессы 8 февраля 2024 года: последствия атаки

Поврежденный лицей в результате дроновой атаки на Одессу 8 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Год назад ночная тишина Одессы была разорвана взрывами вражеских дронов. Сотни горожан проснулись от гула сирен и страха. Поврежденный колледж, без крыши недострой и воронка от удара посреди двора. Но ночь оставила после себя не только разрушенные здания, но и травмированных людей.

Сегодня в годовщину удара по гражданской инфраструктуре Новини.LIVE вспоминают, как Одесса пережила ночь на 8 февраля 2024 года.

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Обстрел Одессы 8 февраля 2024 года

В ночь на 8 февраля 2024 года российские войска нанесли удар дронами по Одессе. Атака продолжалась почти час. Около 00:10 в городе раздались первые взрывы, когда российские БПЛА приблизились к областному центру. Воздушная оборона активно работала, но не все дроны удалось сбить.

Выбитые окна в здании колледжа 8 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Жертвы обстрела Одессы 8 февраля 2024 года

Во время атаки пострадали двое патрульных полицейских, которые прибыли на место для оказания помощи, однако во время повторного взрыва получили минно-взрывные травмы. Они были госпитализированы.

Воронка, которая образовалась во дворе колледжа после атаки российских дронов на Одессу 8 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки на Одессу 8 февраля 2024 года

В результате атаки были повреждены несколько частных домов, автомобили и складские помещения, а также недострой, который остался без крыши. Особенно пострадал "Одесский технический профессиональный колледж Одесского национального технологического университета". Ущерб, нанесенный учебному заведению, был огромным. От взрыва образовалась большая воронка прямо во дворе заведения. В здании пробита крыша, выбиты почти все окна, повреждены двери, потолки, системы отопления и электроснабжения. Всего по официальным данным Одесской городской было зафиксировано повреждение пяти зданий.

Поврежденное здание "Одесского технического профессионального колледжа Одесского национального технологического университета" 8 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Здание в Одессе в которое попал российский дрон 8 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Что сейчас с колледжем

Одесский технический колледж 16 декабря 2024 года заключил тендер на капитальный ремонт корпуса за более 33 млн грн, средства возьмут из госбюджета. Подряд получило ООО "Бессарабиястрой" без конкуренции, потому что на открытые торги не явился ни один конкурент. До конца 2027 года должны отремонтировать фасад и входную группу, заменить окна, устроить огнезащиту, молниезащиту, отопление и вентиляцию, осуществить благоустройство.

Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Напомним, миссия ЮНЕСКО едет в Одессу, чтобы оценить последствия разрушения в историческом центре города. Также мы писали, что разрушенный отель в центре города не будут ремонтировать за средства из госбюджета, восстановление здания оставили на владельце.