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Відновлення Брістоля в Одесі — державних грошей не буде

3 лютого 2025 17:45
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Місто та область не фінансуватимуть відновлення Брістолю
Брістоль після обстрілу. Фото: Telegram Геннадія Труханова
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Відновлення готелю "Брістоль" який постраждав під час удару 31 січня, не буде фінансуватися державою. Оскільки, згідно з чинним законодавством, ремонт таких об’єктів має покласти на себе лише їх приватний власник.

Про це повідомила Олена Воробйова, заступниця директора департаменту культури, національності, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини Обласної державної адміністрації.

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Готель " Брістоль" знаходиться у приватній власності, а згідно з Законом України "Про охорону культурної спадщини", відновлювати такі об'єкти повинні ті, кому вони  належать. Саме тому фінансування цих заходів не буде надходити з бюджетних коштів.

"Якщо вони залучать міжнародних партнерів, ЮНЕСКО, можливо, так. Але поки інформації, що ми готові їх фінансувати, немає", — каже Олена Воробйова.

Нагадаю, нещодавно ми писали про наслідки ворожого удару по центру міста. А також про пошкождені будинки та газопровід на Одещині.
 

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