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Из-за российской атаки на Одессу пострадала филармония (видео)

1 февраля 2025 12:10
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Одесская филармония повреждена из-за баллистической атаки: последствия
Здание Одесской областной филармонии имени Давида Ойстраха. Фото: tudoy-sudoy.od.ua
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В результате российской атаки по центру Одессы пострадало здание Одесской областной филармонии, возведенное в 1899 году. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Об этом Новини.LIVE узнали из соответствующих заявлений мэра Одессы Геннадия Труханова.

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Последствия разрушений в Одессе

В результате мощной ракетной атаки 31 января 2025 года пострадали многочисленные исторические памятники Одессы, в частности объекты, включенные в список мирового наследия ЮНЕСКО. По словам мэра, одной из самых больших потерь стало повреждение здания гостиницы "Бристоль", известной своей архитектурной выразительностью. Кроме этого, разрушениям подверглись около 15 исторических объектов, среди которых два памятника национального значения: Филармония и Дом Вучини.

"Самой ценной с архитектурной и социальной точки зрения среди поврежденных зданий является Филармония (Новая Биржа). Взрывная волна выбила аутентичное столярное заполнение главного парадного входа, повредила витражи и внутреннюю отделку помещений. Влияние атаки на состояние основных конструкций оценят специалисты после дополнительного обследования", — написал Геннадий Труханов.

Отметим, что с 2023 года здание Филармонии находится под усиленной защитой ЮНЕСКО в соответствии со Вторым протоколом 1999 года к Гаагской конвенции 1954 года "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта".

Одеська філармонія після обстрілів
Выбитые двери в Одесской филармонии. Фото: горсовет
Через російську атаку на Одесу постраждала філармонія
Часть дверей валяется на полу. Фото: горсовет
Наслідки руйнування філармонії
Повреждения в филармонии. Фото: горсовет

Ночная атака: больше о последствиях

Основные повреждения — выбитые оконные стекла и смещенное столярное заполнение. Среди пострадавших объектов два памятника национального значения:

  • Филармония (Новая Биржа)
  • Дом Вучини (ул. Итальянская, 19)

А также два музея:

  • Музей западного и восточного искусства
  • Филиал Литературного музея (Дом Сикара)

Существенные повреждения получили витражи и аутентичное столярное заполнение больших окон с полуциркульным завершением в зданиях Союза архитекторов Украины и Банка "Порто-Франко".

Через російську атаку на Одесу постраждала філармонія (відео) - фото 4
Поврежденный дом в Одессе. Фото: горсовет
Через російську атаку на Одесу постраждала філармонія (відео) - фото 5
Поврежденный фасад. Фото: горсовет

Ликвидация последствий

Коммунальные службы города оперативно начали ликвидацию последствий атаки. Привлекли 12 единиц техники и 24 специалиста КП "Городские дороги", которые работали непрерывно всю ночь, чтобы восстановить проезды и уменьшить повреждения инфраструктуры. Сейчас работы продолжаются и ситуация остается под контролем местных органов власти.

Напомним, в Одесской области в результате обстрела повреждены частные дома и газопровод. На атаку отреагировал Президент Владимир Зеленский и подчеркнул важность давления на Москву.

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