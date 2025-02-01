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Дрони РФ зруйнували будинки та газопровід на Одещині (фото)

1 лютого 2025 11:30
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Одещина під атакою: ворог вдарив дронами по приватних будинках
Пошкоджений будинок в Одеській області. Фото: Одеська обласна прокуратура
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Вночі 1 лютого Одещина знову стала ціллю для ворожих дронів. Атака, була здійснена за допомогою безпілотників типу Shahed-136. Унаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки та газопровід. 

Про це у суботу, 1 лютого, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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Допис прокуратури. Фото: скриншот

Обстріл Одеської області

Відомо, що під удар потрапив Одеський район, де пошкоджено п’ять приватних будинків, господарчі споруди та газопровід. Крім того, 77-річна жінка та 9-річна дівчинка постраждали від стресу через вибухи.

Наслідки атаки на Одещину
Уламки шиферу після вибухів в Одеській області. Фото: Одеська обласна прокуратура
Вибите скло у будинку
Розбите вікно через атаку РФ. Фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки атаки - зруйновані будинки
Зруйнований ракетою паркан в Одеській області. Фото: Одеська обласна прокуратура

За фактом вчинення воєнних злочинів розпочато досудове розслідування під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури. Огляд місць подій триває, а правоохоронці документують наслідки агресії ворога. 

Осколки скла після вибуху
Вибите скло після вибуху. Фото: Одеська обласна прокуратура
Зруйноване домогосподарство росіянами
Пошкоджений будинок на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура
Від будинку залишилась тільки "коробка" після атаки росіян
Будинок без даху і скла після атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, напередодні унаслідок балістичної атаки з боку росіян серйозних ушкоджень зазнав історичний центр міста, сімох людей поранено. На місці влучання працює оперативний штаб. Також ми писали, що окупанти зранку зруйнували один з пʼяти підʼїздів житлового будинку у Полтаві.

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