Одещина під атакою: ворог вдарив дронами по приватних будинках

Пошкоджений будинок в Одеській області. Фото: Одеська обласна прокуратура

Вночі 1 лютого Одещина знову стала ціллю для ворожих дронів. Атака, була здійснена за допомогою безпілотників типу Shahed-136. Унаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки та газопровід.

Про це у суботу, 1 лютого, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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Допис прокуратури. Фото: скриншот

Обстріл Одеської області

Відомо, що під удар потрапив Одеський район, де пошкоджено п’ять приватних будинків, господарчі споруди та газопровід. Крім того, 77-річна жінка та 9-річна дівчинка постраждали від стресу через вибухи.

Уламки шиферу після вибухів в Одеській області. Фото: Одеська обласна прокуратура

Розбите вікно через атаку РФ. Фото: Одеська обласна прокуратура

Зруйнований ракетою паркан в Одеській області. Фото: Одеська обласна прокуратура

За фактом вчинення воєнних злочинів розпочато досудове розслідування під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури. Огляд місць подій триває, а правоохоронці документують наслідки агресії ворога.

Вибите скло після вибуху. Фото: Одеська обласна прокуратура

Пошкоджений будинок на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

Будинок без даху і скла після атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, напередодні унаслідок балістичної атаки з боку росіян серйозних ушкоджень зазнав історичний центр міста, сімох людей поранено. На місці влучання працює оперативний штаб. Також ми писали, що окупанти зранку зруйнували один з пʼяти підʼїздів житлового будинку у Полтаві.