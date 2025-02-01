Одесская область под атакой: враг ударил дронами по частным домам

Поврежденный дом в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Ночью 1 февраля Одесская область снова стала целью для вражеских дронов. Атака была осуществлена с помощью беспилотников типа "Shahed-136". В результате обстрела повреждены частные дома и газопровод.

Об этом в субботу, 1 февраля, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Читайте также:

Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Обстрел Одесской области

Известно, что под удар попал Одесский район, где повреждены пять частных домов, хозяйственные постройки и газопровод. Кроме того, 77-летняя женщина и 9-летняя девочка пострадали от стресса из-за взрывов.

Обломки шифера после взрывов в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Разбитое окно из-за атаки РФ. Фото: Одесская областная прокуратура

Разрушенный ракетой забор в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

По факту совершения военных преступлений начато досудебное расследование под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры. Осмотр мест событий продолжается, а правоохранители документируют последствия агрессии врага.

Выбитое стекло после взрыва. Фото: Одесская областная прокуратура

Поврежденный дом в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Дом без крыши и стекла после атаки после атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, накануне в результате баллистической атаки со стороны россиян серьезные повреждения получил исторический центр города, семь человек ранены. На месте попадания работает оперативный штаб. Также мы писали, что оккупанты утром разрушили один из пяти подъездов жилого дома в Полтаве.