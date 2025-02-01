Одесская область под атакой: враг ударил дронами по частным домам

Дроны РФ разрушили дома и газопровод на Одесчине (фото)
Ночью 1 февраля Одесская область снова стала целью для вражеских дронов. Атака была осуществлена с помощью беспилотников типа "Shahed-136". В результате обстрела повреждены частные дома и газопровод.
Об этом в субботу, 1 февраля, сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Обстрел Одесской области
Известно, что под удар попал Одесский район, где повреждены пять частных домов, хозяйственные постройки и газопровод. Кроме того, 77-летняя женщина и 9-летняя девочка пострадали от стресса из-за взрывов.
По факту совершения военных преступлений начато досудебное расследование под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры. Осмотр мест событий продолжается, а правоохранители документируют последствия агрессии врага.
Напомним, накануне в результате баллистической атаки со стороны россиян серьезные повреждения получил исторический центр города, семь человек ранены. На месте попадания работает оперативный штаб. Также мы писали, что оккупанты утром разрушили один из пяти подъездов жилого дома в Полтаве.
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