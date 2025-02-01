Одеська філармонія пошкоджена через балістичну атаку: наслідки

Будівля Одеської обласної філармонії імені Давида Ойстраха. Фото: tudoy-sudoy.od.ua

В результаті російської атаки по центру Одеси постраждала будівля Одеської обласної філармонії, зведена в 1899 році. Роботи з ліквідації наслідків продовжуються.

Про це Новини.LIVE дізналися з відповідних заяв мера Одеси Геннадія Труханова.

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Наслідки руйнувань в Одесі

Внаслідок потужної ракетної атаки 31 січня 2025 року постраждали численні історичні пам’ятки Одеси, зокрема об’єкти, включені до списку світової спадщини ЮНЕСКО. За словами мера, однією з найбільших втрат стало пошкодження будівлі готелю "Брістоль", відомої своєю архітектурною виразністю. Окрім цього, руйнувань зазнали близько 15 історичних об'єктів, серед яких дві пам'ятки національного значення: Філармонія та Будинок Вучині.

"Найціннішою з архітектурної та соціальної точки зору серед пошкоджених будівель є Філармонія (Нова Біржа). Вибухова хвиля вибила автентичне столярне заповнення головного парадного входу, пошкодила вітражі та внутрішнє оздоблення приміщень. Вплив атаки на стан основних конструкцій оцінять фахівці після додаткового обстеження", — написав Геннадій Труханов.

Зазначимо, що з 2023 року будівля Філармонії перебуває під посиленим захистом ЮНЕСКО відповідно до Другого протоколу 1999 року до Гаазької конвенції 1954 року "Про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту".

Вибиті двері в Одеській філармонії. ​​Фото: міськрада

Частина дверей валяється на підлозі. Фото: міськрада

Пошкодження у філармонії. Фото: міськрада

Нічна атака: більше про наслідки

Основні пошкодження — вибиті віконні шибки та зміщене столярне заповнення. Серед постраждалих об’єктів дві пам’ятки національного значення:

Філармонія (Нова Біржа)

Будинок Вучині (вул. Італійська, 19)

А також два музеї:

Музей західного та східного мистецтва

Філія Літературного музею (Будинок Сікара)

Суттєвих пошкоджень зазнали вітражі та автентичне столярне заповнення великих вікон із півциркульним завершенням у будівлях Союзу архітекторів України та Банку "Порто-Франко".

Пошкоджений будинок в Одесі. Фото: міськрада

Пошкоджений фасад. Фото: міськрада

Ліквідація наслідків

Комунальні служби міста оперативно розпочали ліквідацію наслідків атаки. Залучено 12 одиниць техніки та 24 фахівців КП "Міські дороги", які працювали безперервно всю ніч, щоб відновити проїзди та зменшити пошкодження інфраструктури. Наразі роботи тривають, і ситуація залишається під контролем місцевих органів влади.

Нагадаємо, в Одеській області унаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки та газопровід. На атаку відреагував Президент Володимир Зеленський та наголосив на важливості тиску на Москву.