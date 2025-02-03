Город и область не будут финансировать восстановление Бристоля

Бристоль после обстрела. Фото: Telegram Геннадия Труханова

Восстановление отеля "Бристоль", который пострадал во время удара 31 января, не будет финансироваться государством. Поскольку, согласно действующему законодательству, ремонт таких объектов должен возложить на себя только их частный владелец.

Об этом сообщила Елена Воробьева, заместитель директора департамента культуры, национальности, религии и охраны объектов культурного наследия Областной государственной администрации.

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Отель "Бристоль" находится в частной собственности, а согласно Закону Украины "об охране культурного наследия", восстанавливать такие объекты должны те, кому они принадлежат. Именно поэтому финансирование этих мероприятий не будет поступать из бюджетных средств.

"Если они привлекут международных партнеров, ЮНЕСКО, возможно, да. Но пока информации, что мы готовы их финансировать, нет", — говорит Елена Воробьева.

Напомню, недавно мы писали о последствиях вражеского удара по центру города. А также о поврежденных домах и газопроводе в Одесской области.