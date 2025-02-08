Річниця обстрілу Одеси 8 лютого 2024: наслідки атаки

Пошкоджений ліцей та вирва серед двору — річниця обстрілу Одеси
Рік тому нічна тиша Одеси була розірвана вибухами ворожих дронів. Сотні містян прокинулися від гулу сирен і страху. Пошкоджений коледж, без даху недобудова та вирва від удару посеред двору. Та ніч залишила після себе не лише зруйновані будівлі, а й травмованих людей.
Сьогодні у річницю удару по цивільній інфраструктурі Новини.LIVE згадують, як Одеса пережила ніч на 8 лютого 2024 року.
Обстріл Одеси 8 лютого 2024 року
У ніч на 8 лютого 2024 року російські війська завдали удару дронами по Одесі. Атака тривала майже годину. Близько 00:10 у місті пролунали перші вибухи, коли російські БПЛА наблизилися до обласного центру. Повітряна оборона активно працювала, але не всі дрони вдалося збити.
Жертви обстрілу Одеси 8 лютого 2024 року
Під час атаки постраждали двоє патрульних поліцейських, які прибули на місце для надання допомоги, однак під час повторного вибуху отримали мінно-вибухові травми. Вони були госпіталізовані.
Наслідки атаки на Одесу 8 лютого 2024 року
Внаслідок атаки було пошкоджено кілька приватних будинків, автомобілі та складські приміщення, а також недобудова, яка залишилась без даху. Особливо постраждав "Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету". Шкода, завдана навчальному закладу, була величезною. Від вибуху утворилася велика вирва прямо у дворі закладу. У будівлі пробитий дах, вибито майже всі вікна, пошкоджено двері, стелі, системи опалення та електропостачання. Загалом за офіційними даними Одеської міської було зафіксовано пошкодження п'яти будівель.
Що зараз з коледжем
Одеський технічний коледж 16 грудня 2024 року уклав тендер на капітальний ремонт корпусу за понад 33 млн грн, кошти візьмуть з держбюджету. Підряд отримало ТОВ "Бессарабіястрой" без конкуренції, бо на відкриті торги не з’явився жоден конкурент. До кінця 2027 року мають відремонтувати фасад і вхідну групу, замінити вікна, влаштувати вогнезахист, блискавкозахист, опалення та вентиляцію, здійснити доброустрій.
Нагадаємо, місія ЮНЕСКО їде в Одесу, щоб оцінити наслідки руйнування в історичному центрі міста. Також ми писали, що зруйнований готель в центрі міста не будуть ремонтувати за кошти з держбюджету, відновлення будівлі залишили на власнику.
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