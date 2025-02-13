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Російські дрони впали в Молдові та Румунії — атака на Одещину

13 лютого 2025 09:40
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Дрони впали на території сусідніх країн через обстріл Одещини
Уламки дрона в Молдові. Фото: Moldova Liberă
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Цієї ночі під час масованого обстрілу російськими дронами Одеській області два безпілотники впали на території Молдови. Ще один впав в Румунії неподалік від Галаца.

Про це повідомляє канал Moldova Liberă.

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Перший БпЛА впав на поле біля села Чумай, Тараклійського району, внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Другий — звалився на околицях Чадир-Лунги. Через атаку довелося на кілька годин зупинити роботу та евакуювати співробітників КПП Джурджулешти-Рені. 

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Дрон, знайдений в Чадир-Лунзі. Фото: Moldova Liberă

МІД Молдови відреагував

Міністерство закордонних справ Молдови висловило глибоке занепокоєння та заявило, що подібні порушення неприпустимі. У зв'язку з цим посол Росії в Кишиневі викликаний для пояснень, а МЗС країни направило офіційний протест до РФ.

БпЛА в Румунії

Російський дрон упав минулої ночі в комуні Грінду, приблизно за 10 км від Галаца, під час атаки на українське місто Рені. Румунська армія зафіксувала ворожі повітряні цілі поблизу національного повітряного простору, а в регіоні патрулювали чотири літаки НАТО.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про річницю обстріла Одеси. А також про нічні вибухи в нашому місті.

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