В Румынии обнаружили обломки российского дрона со взрывчаткой

Дрон, упавший в поле. Фото иллюстративное: Нацполиция

Группа специалистов в Румынии подтвердила, что обломки беспилотника, обнаруженного в уезде Галац, являются российскими. Дрон упал посреди поля и не разорвался.

Об этом сообщает издание Digi24.ro.

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В Румынии упал российский дрон

Как пишет издание, по данным румынских официальных лиц, дрон имел взрывной заряд, поэтому его решено обезвредить контролируемым подрывом. Аппарат упал примерно в 500 метрах от границы с Молдовой, в зоне, где нет важных объектов инфраструктуры.

Сообщение о возможных обломках поступило в пятницу, 28 февраля, днем на телефон экстренной службы 112. В ответ Министерство национальной обороны и Министерство внутренних дел развернули охрану территории.

"Утром в субботу, 1 марта, смешанная группа специалистов Министерства национальной обороны, Службы разведки Румынии и Министерства внутренних дел проведет осмотр места происшествия, а фрагменты будут изъяты для экспертного исследования", — говорится в заявлении MapN.

Полиция и жандармерия ввели ограничения доступа, чтобы предотвратить приближения людей к месту. Население призвали не приближаться к месту падения до завершения операции.

Напомним, что это уже не первый случай, когда обломки российских беспилотников обнаруживают на территории Румынии и Молдовы, что вызывает беспокойство относительно безопасности в приграничных регионах страны. Также мы писали, что Румыния продолжит поддерживать Украину и может стать местом транзита миротворческих войск.