Атака дронів на Одещину — з'явилося відео

Автівки, які згоріли унаслідок атаки дронами. Фото: ДСНС

Одеський район у ніч проти 1 березня знову опинився під ударом ворожих безпілотників. Внаслідок атаки сталися масштабні загоряння, є жертви та постраждалі.

Кадри наслідків атаки показали в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.



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За інформацією рятувальників, внаслідок влучань та падіння уламків загорівся одноповерховий приватний будинок, а також підприємство, де постраждали вантажні та легкові автомобілі.

Зруйновані автівки. Фото: ДСНС

На місці працювали рятувальники ДСНС, які оперативно ліквідували пожежі. На жаль, атака забрала життя однієї людини, ще троє отримали поранення.

Зруйнований будинок. Фото: ДСНС

До гасіння залучили 58 рятувальників та 14 одиниць техніки. Наслідки удару продовжують уточнювати.

Жертви через атаку на Одещину

Окрім цього, за інформацією очільника Одеської ОВА, через атаку загинула одна людина. Ще одна постраждала.

Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо, інсайдер Ігор Бурбас вчора повідомляв, що внаслідок "прильоту" постраждала база одеського "Чорноморця". Також ми писали, що російські війська в ніч проти суботи, 1 березня, атакували Україну 150 дронами.