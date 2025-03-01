Атака дронов в Одесской области — появилось видео

Машины, которые сгорели в результате атаки дронами. Фото: ГСЧС

Одесский район в ночь на 1 марта снова оказался под ударом вражеских беспилотников. В результате атаки произошли масштабные возгорания, есть жертвы и пострадавшие.

Кадры последствий атаки показали в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:

Атака на Одесскую область: последствия

По информации спасателей, в результате попаданий и падения обломков загорелся одноэтажный частный дом, а также предприятие, где пострадали грузовые и легковые автомобили.

Разрушенные машины. Фото: ГСЧС

На месте работали спасатели ГСЧС, которые оперативно ликвидировали пожары. К сожалению, атака унесла жизнь одного человека, еще трое получили ранения.

Разрушенный дом. Фото: ГСЧС

К тушению привлекли 58 спасателей и 14 единиц техники. Последствия удара продолжают уточнять.

Жертвы из-за атаки на Одесчину

Кроме этого, по информации главы Одесской ОГА, из-за атаки погиб один человек. Еще один пострадал.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Напомним, инсайдер Игорь Бурбас вчера сообщал, что в результате "прилета" пострадала база одесского "Черноморца". Также мы писали, что российские войска в ночь на субботу, 1 марта, атаковали Украину 150 дронами.