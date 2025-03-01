Вибух в Одесі ввечері 1 березня — яка загроза

В Одесі чутно сильний вибух
Вибух в Одесі пролунав ввечері, 1 березня. Людей попереджали про загрозу балістичного озброєння.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибух в Одесі
"В Одесі пролунав вибух!" — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, в ніч з 28 лютого на 1 березня російські загарбники завдали ударів по Харкову за допомогою ударних дронів.
Зокрема, під атакою окупантів опинився медичний заклад, в якому перебували люди.
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