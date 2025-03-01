Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі чутно сильний вибух arrow

В Одесі чутно сильний вибух

1 березня 2025 17:52
Аркадій Пастула - Редактор
Вибух в Одесі ввечері 1 березня — яка загроза
Вибух. Фото ілюстративне: соцмережі
Аркадій Пастула - Редактор

Вибух в Одесі пролунав ввечері, 1 березня. Людей попереджали про загрозу балістичного озброєння.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Вибух в Одесі

"В Одесі пролунав вибух!" — йдеться у повідомленні.

null
Допис про вибух в Одесі. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 1 березня
Карта повітряних тривог України. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, в ніч з 28 лютого на 1 березня російські загарбники завдали ударів по Харкову за допомогою ударних дронів. 

Зокрема, під атакою окупантів опинився медичний заклад, в якому перебували люди.

Одеса війна вибух обстріли ракети
Реклама
Реклама
Реклама