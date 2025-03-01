Вибух в Одесі ввечері 1 березня — яка загроза

Вибух. Фото ілюстративне: соцмережі

Вибух в Одесі пролунав ввечері, 1 березня. Людей попереджали про загрозу балістичного озброєння.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибух в Одесі

"В Одесі пролунав вибух!" — йдеться у повідомленні.

Допис про вибух в Одесі. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог України. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, в ніч з 28 лютого на 1 березня російські загарбники завдали ударів по Харкову за допомогою ударних дронів.

Зокрема, під атакою окупантів опинився медичний заклад, в якому перебували люди.