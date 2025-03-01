Взрыв в Одессе вечером 1 марта — какая угроза

В Одессе слышен сильный взрыв
Взрыв в Одессе прогремел вечером, 1 марта. Людей предупреждали об угрозе баллистического вооружения.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрыв в Одессе
"В Одессе прогремел взрыв! " — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, в ночь с 28 февраля на 1 марта российские захватчики нанесли удары по Харькову с помощью ударных дронов.
В частности, под атакой оккупантов оказалось медицинское учреждение, в котором находились люди.
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