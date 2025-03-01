Взрыв в Одессе вечером 1 марта — какая угроза

Взрыв. Фото иллюстративное: соцсети

Взрыв в Одессе прогремел вечером, 1 марта. Людей предупреждали об угрозе баллистического вооружения.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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"В Одессе прогремел взрыв! " — говорится в сообщении.

Пост о взрыве в Одессе. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог Украины. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь с 28 февраля на 1 марта российские захватчики нанесли удары по Харькову с помощью ударных дронов.

В частности, под атакой оккупантов оказалось медицинское учреждение, в котором находились люди.