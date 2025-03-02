Баллистический удар по Одессе вечером 1 марта 2025 года — получили повреждения два судна

В результате обстрела Одессы повреждены два судна, — Кулеба
В результате баллистического удара по Одессе вечером 1 марта получили повреждения два судна. На борту обоих плавсредств были гражданские грузы.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Повреждения гражданских судов в результате обстрела Одессы
Под ударом оказались судно SUPER SARKAS, которое ходит под флагом Сьерра-Леоне, и контейнеровоз MSC LEVANTE F под панамским флагом. На борту первого была 21 тысяча тонн кукурузы и сои на экспорт, а второе принадлежит ведущей европейской компании.
С начала полномасштабного вторжения количество гражданских судов, которые получили повреждения из-за российских атак, достигло 29.
Напомним, вечером 1 марта в Одессе во время воздушной тревоги прогремел мощный взрыв. Перед тем, как он раздался, военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
Также мы сообщали, что в результате баллистической атаки на Одессу вечером 1 марта получили повреждения объекты припортовой инфраструктуры. Двух раненых работников порта госпитализировали.
Читайте Новини.LIVE!