Баллистический удар по Одессе вечером 1 марта 2025 года — получили повреждения два судна

Ракета в небе. Фото иллюстративное: aa.com.tr

В результате баллистического удара по Одессе вечером 1 марта получили повреждения два судна. На борту обоих плавсредств были гражданские грузы.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

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Скриншот сообщения Алексея Кулебы

Повреждения гражданских судов в результате обстрела Одессы

Под ударом оказались судно SUPER SARKAS, которое ходит под флагом Сьерра-Леоне, и контейнеровоз MSC LEVANTE F под панамским флагом. На борту первого была 21 тысяча тонн кукурузы и сои на экспорт, а второе принадлежит ведущей европейской компании.

С начала полномасштабного вторжения количество гражданских судов, которые получили повреждения из-за российских атак, достигло 29.

Напомним, вечером 1 марта в Одессе во время воздушной тревоги прогремел мощный взрыв. Перед тем, как он раздался, военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Также мы сообщали, что в результате баллистической атаки на Одессу вечером 1 марта получили повреждения объекты припортовой инфраструктуры. Двух раненых работников порта госпитализировали.