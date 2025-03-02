Ракетный удар по Одессе - повреждены европейские суда

Спикер УДА Сергей Братчук. Фото: Новини.LIVE

Поздно вечером 1 марта россияне атаковали припортовую инфраструктуру Одессы. В результате удара повреждены суда под иностранными флагами. Сергей Братчук назвал эту атаку "очередным актом террора".

Об этом спикер УДА заявил в воскресенье, 2 марта, в эфире телемарафона "Мы — Украина".

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По его словам, в результате атаки были повреждены два судна, принадлежащие европейской компании. Он говорит, что оккупанты не оставляют попыток запугать гражданских людей.

"Враг не оставляет попыток запугивать Украину, используя тактику террора против гражданских объектов. Вчерашний удар — еще одно доказательство того, что агрессор целенаправленно уничтожает припортовые мощности на Юге", — заявил Сергей Братчук.

Бьют из Крыма

Он также добавил, что ракеты были выпущены с территории временно оккупированного Крыма.

"Оккупанты снова бьют по городам, которые имеют стратегическое значение. Несмотря на все, работа по восстановлению продолжается, и наша оборона остается прочной", — добавил Братчук.

Напомним, вчера россияне атаковали Одессу баллистикой. В результате удара повреждения получили суда, которые перевозили гражданские грузы, два человека пострадали. Также мы писали, что на утро воскресенья, 2 марта, в Черном море российские корабли отсутствуют на рейде.