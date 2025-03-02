Ракетоносії РФ у морях морі — скільки "Калібрів"

Підводний човен РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Станом на ранок неділі, 2 березня, у Чорному морі російські кораблі відсутні. Однак у Середземному морі на рейді зафіксовані ракетоносії, три з яких можуть запускати "Калібри".

Про це у неділю, 2 березня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки російських кораблів у морях

У Чорному та Азовському морях наразі немає ворожих кораблів, однак у Середземному морі присутні чотири російські судна, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп цих ракетоносіїв може досягати 26 ракет.

Рух суден через Керченську протоку

До Чорного моря зайшли 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку Босфору.

До Азовського моря зайшли 2 судна, з них 1 прибуло з Босфору.

Крім того, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах.

Нагадаємо, ввечері 1 березня, росіяни атакували Одещину балістикою, внаслідок удару зазнали пошкоджень два цивільних судна в порту. Також ми писали, що вночі окупанти запустили по Україні 79 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів.