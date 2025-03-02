Ракетоносители РФ в морях море - сколько "Калибров"

Подводная лодка РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на утро воскресенья, 2 марта, в Черном море российские корабли отсутствуют. Однако в Средиземном море на рейде зафиксированы ракетоносители, три из которых могут запускать "Калибры".

Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько российских кораблей в морях

В Черном и Азовском морях пока нет вражеских кораблей, однако в Средиземном море присутствуют четыре российских судна, из которых три являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп этих ракетоносителей может достигать 26 ракет.

Движение судов через Керченский пролив

В Черное море зашли 4 судна, из них 3 продолжили движение в направлении Босфора.

В Азовское море зашли 2 судна, из них 1 прибыло из Босфора.

Кроме того, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на своих судах.

Напомним, вечером 1 марта, россияне атаковали Одесскую область баллистикой, в результате удара получили повреждения два гражданских судна в порту. Также мы писали, что ночью оккупанты запустили по Украине 79 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.