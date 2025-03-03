Скільки пам'ятників Пушкіну лишилося в Одесі

Одеса у лідерах за кількістю пам'ятників Пушкіну
Активісти підрахували, що в Одесі лишилося більше всього пам'ятників і дошек поету Пушкіну, які ще не демонтували. Крім того, деколонізатори створили список таких об'єктів по всій Україні.
Про це повідомляє "Деколонізація. Україна".
Пам'ятники Пушкіну
В Одесі знаходяться 6 пам'ятників та дошек на пам'ять Олександру Пушкіну. Крім того, ще по одному такому об'єкту активісти виявили в Татарбунарах і Болграді. Члени ГО "Деколонізація. Україна" також стаорили мапу таких споруд по Україні
Повний список об'єктів
- м. Київ — 1 (вулиця Костянтинівська, погруддя на фасаді будинку)
- м. Київ — 2 (Януша Корчака, 60, барельєф із його зображенням)
- м. Київ — 3 (Метро Університет. Закрито, а не демонтовано)
- м. Одеса — 6 об'єктів у місті
- м. Берестин
- м. Кам'янка (Черкаська область)
- м. Болград
- м. Татарбунари
Окуповані території:
- м. Донецьк (4шт)
- м. Луганськ
- м. Маріуполь
- м. Скадовськ
- м. Генічеськ
- м. Каховка
- м. Бердянськ
- м. Севастополь
- м. Сімферополь
- м. Ялта
Нагадаємо, нещодавно ми писали про чергове перейменування вулиці в Одесі. А також про те, як містяни згадували загиблих.
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