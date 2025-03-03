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Одеса у лідерах за кількістю пам'ятників Пушкіну

3 березня 2025 13:00
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Скільки пам'ятників Пушкіну лишилося в Одесі
Пушкін, пам'ятник. Фото ілюстративне: Антикор
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Активісти підрахували, що в Одесі лишилося більше всього пам'ятників і дошек поету Пушкіну, які ще не демонтували. Крім того, деколонізатори створили список таких об'єктів по всій Україні.

Про це повідомляє "Деколонізація. Україна".

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В Одесі знаходяться 6 пам'ятників та дошек на пам'ять Олександру Пушкіну. Крім того, ще по одному такому об'єкту активісти виявили в Татарбунарах і Болграді. Члени ГО "Деколонізація. Україна" також стаорили мапу таких споруд по Україні

Одеса у лідерах за кількістю пам'ятників Пушкіну - фото 1
Мапа пам'ятників Пушкіну. Фото% Деколонізація. Україна

Повний список об'єктів

  • м. Київ — 1 (вулиця Костянтинівська, погруддя на фасаді будинку)
  • м. Київ — 2 (Януша Корчака, 60, барельєф із його зображенням)
  • м. Київ — 3 (Метро Університет. Закрито, а не демонтовано)
  • м. Одеса — 6 об'єктів у місті 
  • м. Берестин
  • м. Кам'янка (Черкаська область)
  • м. Болград
  • м. Татарбунари

Окуповані території:

  • м. Донецьк (4шт)
  • м. Луганськ
  • м. Маріуполь
  • м. Скадовськ
  • м. Генічеськ 
  • м. Каховка
  • м. Бердянськ
  • м. Севастополь
  • м. Сімферополь
  • м. Ялта

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чергове перейменування вулиці в Одесі. А також про те, як містяни згадували загиблих.

Одеса пам'ятник архітектури декомунізація активісти Новини Одеси
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