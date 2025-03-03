Скільки пам'ятників Пушкіну лишилося в Одесі

Пушкін, пам'ятник. Фото ілюстративне: Антикор

Активісти підрахували, що в Одесі лишилося більше всього пам'ятників і дошек поету Пушкіну, які ще не демонтували. Крім того, деколонізатори створили список таких об'єктів по всій Україні.

Про це повідомляє "Деколонізація. Україна".

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Пам'ятники Пушкіну

В Одесі знаходяться 6 пам'ятників та дошек на пам'ять Олександру Пушкіну. Крім того, ще по одному такому об'єкту активісти виявили в Татарбунарах і Болграді. Члени ГО "Деколонізація. Україна" також стаорили мапу таких споруд по Україні

Мапа пам'ятників Пушкіну. Фото% Деколонізація. Україна

Повний список об'єктів

м. Київ — 1 (вулиця Костянтинівська, погруддя на фасаді будинку)

м. Київ — 2 (Януша Корчака, 60, барельєф із його зображенням)

м. Київ — 3 (Метро Університет. Закрито, а не демонтовано)

м. Одеса — 6 об'єктів у місті

м. Берестин

м. Кам'янка (Черкаська область)

м. Болград

м. Татарбунари

Окуповані території:

м. Донецьк (4шт)

м. Луганськ

м. Маріуполь

м. Скадовськ

м. Генічеськ

м. Каховка

м. Бердянськ

м. Севастополь

м. Сімферополь

м. Ялта

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чергове перейменування вулиці в Одесі. А також про те, як містяни згадували загиблих.