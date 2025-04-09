Де буде пам'ятник Лесі Українки в Одесі – що вирішили депутати

Леся Українка. Фото: Педагогічний музей України

У міськраді депутати сперечалися навколо пам'ятника Лесі Укарїнці, який раніше хотіли встановити у парку Шевченка. Проте тепер обранці планують розмістити його у сквері Космонавтів, що буде названий на честь цієї поетеси.

Про це йшлося на комісії з питань планування забудови територій, міського дизайну, архітектури та охорони культурної спадщини.

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Пам'ятник Лесі Українці

Члени історико-топонімічної комісії доповіли депутатам міськради, що місце для пам'ятника Лесі Українці у Парку Шевченка не ідеальне, оскільки поблизу розташований підземний туалет, а над ним наразі будують кафе. Тому обранці планують встановити монумент у сквері Космонавтів, поблизу храму ПЦУ, який будуть зводити на місці вже наявної будівлі.

"Місце в парку Шевченка не ідеальне. Пропонувалося місце біля Ланжеронівської арки. Є позитивні риси та негативні. Там поряд підземний туалет був, який викуплений, і на його місці планувалося кафе. Буде кафе, не буде, буде зручно поряд з пам'ятником кафе, як це буде... Дуже близько пам'ятник до цієї будівлі", — доповів член історико-топонімічної комісії.

Додамо, локація, за яку депутати вже голосували на минулій комісії, не підійшла через те, що ця територія є спадщиною ЮНЕСКО.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про кількість пам'ятників Пушкіну в Одесі. А також про реставрацію будівлі в місті за 6 мільйонів.