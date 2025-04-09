Смерть работника ТЦК в Одессе — какова реальная причина

Военный ТЦК в больнице. Фото: armyinform.com.ua

В Одесском ТЦК опровергли слухи о смерти сотрудника из-за передозировки наркотиками. В качестве реальной причины они назвали отек головного мозга, который стал осложнением давней травмы.

Об этом сообщил Одесский областной ТЦК и СП в Facebook.

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Одесский ТЦК опроверг смерть работника из-за наркотиков

В Одесском областном ТЦК и СП сообщили о смерти своего сотрудника. Причиной стал отек головного мозга, возникший как отдаленное последствие ранее полученной, неуточненной черепно-мозговой травмы, а не передозировка наркотиками, как сообщали некоторые СМИ.

"С глубокой скорбью сообщаем о смерти нашего коллеги — военнослужащего 2-го отдела Измаильского РТЦК и СП. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стал отек головного мозга, возникший как отдаленное последствие ранее полученной, неуточненной черепно-мозговой травмы", — сообщили в ТЦК.

В ТЦК сообщили, что наблюдают попытки очернить как личность погибшего, так и организацию, которую он представлял.

"Особенно тревожно, что отдельные медиа, не имея достоверной информации, публикуют неподтвержденные версии событий, не придерживаясь журналистских стандартов, не обращаясь за комментариями и не проверяя факты", — добавили в сообщении.

В ТЦК отметили, что такие действия не только попирают память о человеке, который ушел из жизни, но и формируют искаженное представление о работе ТЦК и СП.

Напомним, что недавно в соцсетях распространялись информация о якобы смерти мужчины во время общения с полицейскими в Харькове.

Кроме того, ранее командир не захотел отпускать солдата в медицинскую часть, поэтому он умер.