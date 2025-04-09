Смерть працівника ТЦК в Одесі — яка реальна причина

Військовий ТЦК у лікарні. Фото: armyinform.com.ua

В Одеському ТЦК спростували чутки щодо смерті співробітника через передозування наркотиками. Як реальну причину вони назвали набряк головного мозку, який став ускладненням давньої травми.

Про це повідомив Одеський обласний ТЦК та СП у Facebook.

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Одеський ТЦК спростував смерть працівника через наркотики

В Одеському обласному ТЦК та СП повідомили про смерть свого співробітника. Причиною став набряк головного мозку, що виник як віддалений наслідок раніше отриманої, неуточненої черепно-мозкової травми, а не передозування наркотиками, як повідомляли деякі ЗМІ.

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть нашого колеги — військовослужбовця 2-го відділу Ізмаїльського РТЦК та СП. Згідно з медичним висновком, причиною смерті став набряк головного мозку, що виник як віддалений наслідок раніше отриманої, неуточненої черепно-мозкової травми", — повідомили в ТЦК.

У ТЦК повідомили, що спостерігають спроби очорнити як особистість загиблого, так і організацію, яку він представляв.

"Особливо тривожно, що окремі медіа, не маючи достовірної інформації, публікують непідтверджені версії подій, не дотримуючись журналістських стандартів, не звертаючись за коментарями й не перевіряючи фактів", — додали в повідомленні.

У ТЦК зазначили, що такі дії не лише зневажають пам’ять про людину, яка пішла з життя, але й формують викривлене уявлення про роботу ТЦК та СП.

Нагадаємо, що нещодавно в соцмережах ширилися інформація про нібито смерть чоловіка під час спілкування з поліцейськими у Харкові.

Крім того, раніше командир не схотів відпускати солдата до медичної частини, через це він помер.