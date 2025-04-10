Лавров заявив, що росіяни будували Одесу

Одеський оперний театр. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Глава російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що росіяни на чолі з Катериною II будували Одесу. Таким чином наше місто автоматично стає російським.

Відео з коментарем Сергія Лаврова поширюється соцмережами.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Лавров

Сергій Лавров заявив, що саме росіяни побудували Одесу і всю припортову та промислову інфраструктуру нашого регіону. А чинна українська влада, нібито, хоче все це прибрати з "історії".

"Саме росіяни, Катерина II, Потьомкін, інші наші славні предки освоювали цю територію і будували Одесу, інші міста, порти, фабрики, заводи. І все це зараз намагаються викреслити з пам'яті народу", — заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Реакція суспільства

Багато хто в соцмережах висміяв Сергія Лаврова через його заяву, оскільки політик продемонстрував своє незнання історичних фактів. Катерина II насправді видала наказ побудувати лише Одеський порт, а саме місто існувало і до того. Зокрема, фортеця Хаджибей існувала на території нашого міста з XIV. А Одеський історик Тарас Гончарук наполягає на тому, що нашій Одесі близько 600 років.

"Усі ми знаємо такий вислів, що історію пишуть переможці. На жаль, історія Одеси написана з точки зору переможців над Україною. Україна в Одесі не перемогла. Ідея транслюється така, що до приходу російської влади тут нічого не було. Насправді ще в істориків 19-го століття виникали певні питання щодо віку міста. Але тоді на території Російської імперії існувала цензура, яка не дозволяла публікувати дані, що суперечили владним інтересам", — каже Тарас Гончарук.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як відзначили день визволення Одеси. А також про пам'ятник Лесі Українці.