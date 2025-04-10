Одесситы празднуют освобождение города от фашистских захватчиков

Возложение цветов. Фото: Новини.LIVE

10 апреля 81 год назад Одесса была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Чтобы отметить эту дату, а также вспомнить события тех лет, горожане пришли к мемориалу "Крылья победы". Где в память о погибших героях были возложены цветы.

Сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Одесситы почтили память

907 дней длилась оккупация Одессы. И все же, горожане тогда дождались мирного неба, о чем и сейчас мечтают многие из нас. Светлана Петровна во время Второй мировой войны работала на водонасосной станции в Беляевке. Женщина прошла тогда пытки гестаповцев и уверяет: одесситов ничто не способно сломить.

"Полтора года я прохожу по румынско-гестаповскому архиву. Прошла особенно жестокие пытки. Меня освободили 7 апреля. Я горжусь тем, что живу в Одессе. Хочу сказать молодежи одно — держитесь!",— говорит Светлана Петровна.

Светлана Петровна, помнит войну. Фото: Новини.LIVE

Одесситы на площади. Фото: Новини.LIVE

Одесситы помнят

Возложить цветы к памятнику пришел и председатель ветеранского союза Одесского пограничного отряда Борис Шиверко. Мужчина говорит: горожане должны помнить этот праздник.

"Для нас это большое событие. Мы всегда отмечаем этот праздник. Одесские пограничники внесли свой значимый вклад в оборону и освобождение города",— говорит Борис Николаевич.

Борис Шиверко, пришел почтить память. Фото: Новини.LIVE

События последних трех лет вписали в историю города сотни и тысяч имен новых героев, которых мы обязаны помнить. Как должны помнить и тех, кто освобождал Одессу 81 год назад.

"10 апреля это один из главных праздников нашей Украины. Потому что в этот день Одесса была освобождена и могла жить спокойно. Я думаю, что мы защитим Одессу и в этот раз", — говорит председатель Совета ветеранов Одессы Вячеслав Добровольский.

Вячеслав Добровольский, пришел возложить цветы. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в Одессе осталось всего две участницы обороны города. А именно Касьянова Евгения Семеновна, которая была в те годы подпольщицей отряда "За Родину", 8 января следующего года женщина отметит свой 100-летний юбилей. А еще — партизанка Булавинцева Людмила Александровна, которая сегодня празднует 92 года. Также в городе проживают 110 участников боевых действий времен Второй мировой войны.

Цветы, которые возложили одесситы. Фото: Новини.LIVE

Люди возле памятника. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о мерах безопасности сегодня в городе. А также об обновлении указателей.