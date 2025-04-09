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В Одессе завтра ужесточат меры безопасности — что нужно знать

9 апреля 2025 15:57
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
10 апреля в Одессе — будут введены меры безопасности
Площадь 10 апреля. Фото: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В четверг, 10 апреля, в Одессе полиция введет усиленные меры безопасности. Связано это с 81-й годовщиной освобождение города от немецко-фашистских захватчиков. Кроме этого, конечные двух маршруток перенесут. 

Об этом сообщили на официальном канале города.

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Полиция предупреждает

В связи с 81-й годовщиной освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков во Второй мировой войне в полиции напоминают о законодательных нормах, за нарушение которых граждан могут привлечь к юридической ответственности: 

  • изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты;
  • коллаборационная деятельность;
  • пропаганда войны;
  • изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда соответствующих тоталитарных режимов;
  • оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Кроме этого, полицейские обращаются к гражданам с просьбой соблюдать меры безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги. 

Правила военного положения

Не стоит также забывать о правилах военного положения. Не соблюдение их также может повлечь за собой ответственность:

  • продавать и использовать пиротехнические средства, в частности фейерверки, хлопушки и петарды;
  • распивать алкогольные и слабоалкогольные напитки на улицах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и в других запрещенных законом местах, находиться в общественных местах в пьяном виде,
  • носить огнестрельное и холодное оружие без предусмотренного законом разрешения, боевые припасы, взрывчатые вещества или устройства;
  • передвигаться по улицам после 24 до 5 часов, кроме случаев необходимости пройти в укрытие во время воздушной тревоги.

"Не забывайте, что всегда при себе надо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность", — говорится в сообщении правоохранителей.

Общественный транспорт

Поскольку мероприятия по чествованию памяти погибших будут проходить не только у мемориала на площади 10 апреля, а и на Аллее Славы, было принято решение о переносе конечных двух маршруток. Так, автобусы №203 и №233 с 06:00 до 20:00 в четверг будут завершать свое движение в районе бульвара Гетмана Сагайдачного (Лидерсовского), на углу с ул. Базарной — на конечной остановке троллейбуса №3. Обычно эти маршруты доезжают до Парка Шевченко. 

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Предупреждение на канле города. Фото: скриншот

Добавим, стоимость проезда в городских маршрутных автобусах Одессы сегодня составляет 20 гривен.

Напомним, недавно мы писали об отключении света в Одессе. А также об обновлении указателей в городе.

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