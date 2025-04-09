Одесситы остались без света — почему

Отключения света сегодня — когда одесситам дадут электричество
У сотен жителей Одессы сейчас нет света из-за плановых ремонтных работ на сетях. Восстановить снабжение абонентам города обещают до 19:00.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных ремонтных работ на сетях света сейчас нет по следующим адресам:
Северный РЭС:
- Тепличная, 3-4,
- Матросская, 2,
- Болбочана, 19,19а.
Работы до 18.30.
Южный РЭС:
- Ак.Королева, 22-34,
- с 11-14 линии Люстдорфской дор,
- Ак.Вернадского, 68-93,
- Небесной Сотни, 37-63.
Работы до 19.00.
Центральный РЭС:
- И.Рабина, 12-23,
- Е.Танцюры, 42-48.
Работы до 17.00.
- Кузьмина, 34-36,
- Дюковская, 4,
- Косая, 1-22,
- Дидрихсона, 15-29.
Работы завершат до 19.00.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку в апреле, а также о ремонте Одесской ТЭЦ.
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