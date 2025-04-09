Одесситы остались без света — почему

Ремонт на сетях. Фото: ДТЭК Одесские электросети

У сотен жителей Одессы сейчас нет света из-за плановых ремонтных работ на сетях. Восстановить снабжение абонентам города обещают до 19:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных ремонтных работ на сетях света сейчас нет по следующим адресам:

Северный РЭС:

Тепличная, 3-4,

Матросская, 2,

Болбочана, 19,19а.

Работы до 18.30.

Южный РЭС:

Ак.Королева, 22-34,

с 11-14 линии Люстдорфской дор,

Ак.Вернадского, 68-93,

Небесной Сотни, 37-63.

Работы до 19.00.

Центральный РЭС:

И.Рабина, 12-23,

Е.Танцюры, 42-48.

Работы до 17.00.

Кузьмина, 34-36,

Дюковская, 4,

Косая, 1-22,

Дидрихсона, 15-29.

Работы завершат до 19.00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку в апреле, а также о ремонте Одесской ТЭЦ.