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Отключения света сегодня — когда одесситам дадут электричество

9 апреля 2025 10:10
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Одесситы остались без света — почему
Ремонт на сетях. Фото: ДТЭК Одесские электросети
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

У сотен жителей Одессы сейчас нет света из-за плановых ремонтных работ на сетях. Восстановить снабжение абонентам города обещают до 19:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных ремонтных работ на сетях света сейчас нет по следующим адресам:

Северный РЭС:

  • Тепличная, 3-4,
  • Матросская, 2,
  • Болбочана, 19,19а.

Работы до 18.30.

Южный РЭС:

  • Ак.Королева, 22-34,
  • с 11-14 линии Люстдорфской дор,
  • Ак.Вернадского, 68-93,
  • Небесной Сотни, 37-63.

Работы до 19.00.

Центральный РЭС:

  • И.Рабина, 12-23,
  • Е.Танцюры, 42-48.

Работы до 17.00.

  • Кузьмина, 34-36,
  • Дюковская, 4,
  • Косая, 1-22,
  • Дидрихсона, 15-29.

Работы завершат до 19.00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку в апреле, а также о ремонте Одесской ТЭЦ.

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