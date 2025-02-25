Ремонт турбіни одеської ТЕЦ - деталі

Парову турбіну Одеської ТЕЦ відремонтують за 4 мільйони
Одеська ТЕЦ обрала підрядника для ремонту парової турбіни № 3. Завершити усі роботи з відновлення планують до 6 травня 2025 року.
Про це Новини.LIVE дізналися з системи електронних закупівель Prozorro.
Хто ремонтуватиме
Закупівлю провели сьогодні у форматі відкритих торгів з особливостями. Єдиним учасником було товариство з обмеженою відповідальністю "Харківенергоремонт-холдинг", яке й стало переможцем. Компанія розраховує отримати за це 4 мільйони 424,5 тисячі гривень.
Про підрядника
За даними сервісу YouControl, підприємство "Харківенергоремонт-холдинг" було зареєстроване у Харкові у 2012-му, а його власники — Олександр Бендус та Людмила Кузяра. Ця жінка відома тим, що свого часу правоохоронні органи оголошували їй про підозру щодо незаконних поставок вугілля в самопроголошені ЛДНР.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про відставку нардепа з Миколаєва. А також про ремонт проблемної дороги на Одещині.
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