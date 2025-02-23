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Одесская ТЭЦ потратит 33 млн грн на новую систему питания

23 февраля 2025 15:47
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Реконструкция резервного питания Одесской ТЭЦ: тендер на 33 млн грн
Одесская ТЭЦ. Фото: Думская
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе планируется масштабная реконструкция системы резервного питания ТЭЦ. Проект предусматривает замену аккумуляторных батарей и обновление ключевых элементов энергетической инфраструктуры. Тендер уже объявили, а ожидаемая стоимость работ составляет более 33 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявление об аукционах. Фото: скриншот

Питание для Одесской ТЭЦ

Из документов закупки известно, что АО "Одесская ТЭЦ" планирует замену аккумуляторной батареи постоянного тока 220В на станции №2, расположенной в здании главного щита управления по адресу: ул. Церковная, 29.

Ожидаемая стоимость работ составляет 33 136 950 грн, а финансирование будет осуществляться за счет собственного бюджета предприятия. Тендерные предложения будут приниматься до 8 марта 2025 года, а начало аукциона запланировано на 10 марта. Завершить все работы необходимо до 30 сентября 2025 года.

Что планируют сделать

Проект предусматривает монтаж новых металлических стеллажей, установку 120 стационарных кислотных аккумуляторов, зарядной станции и инверторов. Также запланирована прокладка более 900 метров кабельных линий, установка системы заземления, вентиляции и дополнительных блоков управления.

Отметим, что благодаря модернизации резервного питания Одесская ТЭЦ сможет повысить надежность энергоснабжения и избежать рисков аварийного отключения электроэнергии.

Напомним, в Одесской области, объявили миллионные тендеры на новый асфальт. Также мы писали, что днепровская компания "Татра-Юг" доставила в Одессу 11 новых низкопольных трамваев, которые приобрели за счет гранта от Европейского инвестиционного банка.

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