Ремонт доріжок безпеки в Ізмаїлі: що і коли оновлять

Працівники ремонтують дорогу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Ізмаїлі, що на Одещині, оголосили мільйонні тендери на новий асфальт. Планується оновлення доріжок безпеки вздовж доріг із жвавим рухом вантажного транспорту. Роботи охоплять кілька вулиць і триватимуть до літа.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Ремонт доріжок безпеки в Ізмаїлі

Закупівлі оголосило Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради. Загальна вартість робіт перевищує 11 мільйонів гривень, а фінансування здійснюється з місцевого бюджету.

Ремонтні роботи охоплять такі об’єкти:

Вул. Героїв Азовсталі — 6 897 244 грн, строк виконання до 15 червня 2025 року

Вул. Шевченка (парна сторона, від Героїв Азовсталі до Перемоги) — 3 088 896 грн, завершення до 15 червня 2025 року

Вул. Бендерська (кілька ділянок) — 1 247 261 грн, роботи мають завершити до 30 травня 2025 року

Тендер на ремонт доріжки безпеки. Фото: скриншот

Що планують зробити

Проєкт передбачає облаштування нових бордюрів, укладання асфальтобетонного покриття, встановлення чавунних люків та облаштування щебеневої основи. Основна мета — підвищення безпеки пішоходів у місцях інтенсивного руху великовантажного транспорту, що прямує до портових потужностей і перевалочних пунктів.

Нагадаємо, в Одеської області планують будівництво нової захисної споруди цивільного захисту на 200 людей. Також ми писали, що дніпровська компанія "Татра-Юг" доправила до Одеси 11 нових низькопідлогових трамваїв, які придбали коштом гранту від Європейського інвестиційного банку.