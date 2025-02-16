Ремонт доріжок безпеки в Ізмаїлі: що і коли оновлять

В Ізмаїлі на Одещині оновлять доріжки безпеки на ключових вулицях
В Ізмаїлі, що на Одещині, оголосили мільйонні тендери на новий асфальт. Планується оновлення доріжок безпеки вздовж доріг із жвавим рухом вантажного транспорту. Роботи охоплять кілька вулиць і триватимуть до літа.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Ремонт доріжок безпеки в Ізмаїлі
Закупівлі оголосило Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради. Загальна вартість робіт перевищує 11 мільйонів гривень, а фінансування здійснюється з місцевого бюджету.
Ремонтні роботи охоплять такі об’єкти:
- Вул. Героїв Азовсталі — 6 897 244 грн, строк виконання до 15 червня 2025 року
- Вул. Шевченка (парна сторона, від Героїв Азовсталі до Перемоги) — 3 088 896 грн, завершення до 15 червня 2025 року
- Вул. Бендерська (кілька ділянок) — 1 247 261 грн, роботи мають завершити до 30 травня 2025 року
Що планують зробити
Проєкт передбачає облаштування нових бордюрів, укладання асфальтобетонного покриття, встановлення чавунних люків та облаштування щебеневої основи. Основна мета — підвищення безпеки пішоходів у місцях інтенсивного руху великовантажного транспорту, що прямує до портових потужностей і перевалочних пунктів.
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