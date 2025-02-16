Ремонт дорожек безопасности в Измаиле: что и когда обновят

Работники ремонтируют дорогу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Измаиле, что в Одесской области, объявили миллионные тендеры на новый асфальт. Планируется обновление дорожек безопасности вдоль дорог с оживленным движением грузового транспорта. Работы охватят несколько улиц и продлятся до лета.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Объявление об аукционах. Фото: скриншот

Ремонт дорожек безопасности в Измаиле

Закупки объявило Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета. Общая стоимость работ превышает 11 миллионов гривен, а финансирование осуществляется из местного бюджета.

Ремонтные работы охватят следующие объекты:

Ул. Героев Азовстали — 6 897 244 грн, срок выполнения до 15 июня 2025 года

Ул. Шевченко (четная сторона, от Героев Азовстали до Победы) — 3 088 896 грн, завершение до 15 июня 2025 года

Ул. Бендерская (несколько участков) — 1 247 261 грн, работы должны завершить до 30 мая 2025 года

Тендер на ремонт дорожки безопасности. Фото: скриншот

Что планируют сделать

Проект предусматривает обустройство новых бордюров, укладку асфальтобетонного покрытия, установку чугунных люков и обустройство щебеночного основания. Основная цель - повышение безопасности пешеходов в местах интенсивного движения большегрузного транспорта, следующего к портовым мощностям и перевалочным пунктам.

Напомним, в Одесской области планируют строительство нового защитного сооружения гражданской защиты на 200 человек. Также мы писали, что днепровская компания "Татра-Юг" доставила в Одессу 11 новых низкопольных трамваев, которые приобрели за счет гранта от Европейского инвестиционного банка.