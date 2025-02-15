Укриття на 200 осіб у Набережному: деталі будівництва

Діти в укритті. Фото ілюстративне: УНІАН

У селищі Набережне Одеської області планують будівництво нової захисної споруди цивільного захисту. Укриття буде розташоване на території місцевої гімназії й відповідатиме сучасним стандартам безпеки.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Деталі тендера

Укриття збудують на території Міжлиманської гімназії. Планується, що воно буде подвійного значення: для захисту від ракет та від радіації. Воно розрахованого на 200 осіб. Відповідно до тендерної документації, замовником робіт виступає Усатівська сільська рада. Очікувана вартість проєкту становитиме 21 081 569 гривень, і фінансування здійснюватиметься з місцевого бюджету.

Яке обладнання для укриття

Укриття буде обладнане всім необхідним для довготривалого перебування людей у разі загрози. Зокрема, передбачено встановлення сучасної системи оповіщення, пожежної сигналізації, контролю загазованості приміщення, а також водопостачання та каналізації. У споруді облаштують вентиляцію, аварійні виходи та зони для зберігання запасів води й продуктів.

Подання тендерних пропозицій триватиме до 1 березня 2025 року, а початок аукціону запланований на 3 березня. Завершити будівництво укриття планують до 1 вересня 2025 року.

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