Охоронний тендер для центру "Молода гвардія" в Одесі

Одеський дитячий центр "Молода гвардія". Фото ілюстративне: omore.city

Відомий дитячий центр в Одесі оголосив тендер на охоронні послуги із шестизначною сумою. Потенційні підрядники мають забезпечити як фізичну охорону, так і реагування на тривожні виклики.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Повідомлення про аукціон. Фото: скриншот

Охоронні послуги для дитячого центру в Одесі

Відомо, що закупівлю оголосило державне підприємство "Український дитячий центр "Молода гвардія". Загальна вартість послуг — 6 597 453 гривень. Кошти візьмуть з місцевого бюджету. Тендер було оприлюднено 30 січня 2025 року, і потенційні постачальники мають подати свої пропозиції до 10 лютого, аукціон розпочнеться наступного дня.

Які послуги очікують

Згідно з умовами тендеру, майбутній підрядник має забезпечити комплексну охорону об'єкта, що знаходиться за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 172. Зокрема, планується організація 26 постів охорони (11 денних та 15 нічних), що працюватимуть у дві зміни: денна з 08:00 до 20:00, нічна — з 20:00 до 08:00. До виконання завдання буде залучено 52 охоронці.

Окрім фізичної охорони, підрядник зобов’язаний власним коштом встановити обладнання для централізованого спостереження, включно з 9 тривожними кнопками системи Лунь-25. Час реагування на сигнал тривоги не має перевищувати 10 хвилин.

Охорона охоплюватиме площу понад 45 тисяч квадратних метрів, а строк виконання послуг триватиме з 25 лютого до 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо, у Подільському районі планують капітальний ремонт підвального приміщення ліцею за 15 мільйонів гривень. Також ми писали, що Одеська філія АМПУ планує купити бонові загородження на суму майже 4,5 мільйона гривень. Вони потрібні на випадок виявлення нафтових плям в акваторії порту.