Охранный тендер для центра "Молодая гвардия" в Одессе

Одесский детский центр "Молодая гвардия". Фото иллюстративное: omore.city

Известный детский центр в Одессе объявил тендер на охранные услуги с шестизначной суммой. Потенциальные подрядчики должны обеспечить как физическую охрану, так и реагирование на тревожные вызовы.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Сообщение об аукционе. Фото: скриншот

Охранные услуги для детского центра в Одессе

Известно, что закупку объявило государственное предприятие "Украинский детский центр "Молодая гвардия". Общая стоимость услуг — 6 597 453 гривен. Средства возьмут из местного бюджета. Тендер был обнародован 30 января 2025 года, и потенциальные поставщики должны подать свои предложения до 10 февраля, аукцион начнется на следующий день.

Какие услуги ожидают

Согласно условиям тендера, будущий подрядчик должен обеспечить комплексную охрану объекта, находящегося по адресу: г. Одесса, Николаевская дорога, 172. В частности, планируется организация 26 постов охраны (11 дневных и 15 ночных), которые будут работать в две смены: дневная с 08:00 до 20:00, ночная — с 20:00 до 08:00. К выполнению задачи будет привлечено 52 охранника.

Кроме физической охраны, подрядчик обязан за свой счет установить оборудование для централизованного наблюдения, включая 9 тревожных кнопок системы Лунь-25. Время реагирования на сигнал тревоги не должно превышать 10 минут.

Охрана будет охватывать площадь более 45 тысяч квадратных метров, а срок выполнения услуг продлится с 25 февраля до 31 декабря 2025 года.

Напомним, в Подольском районе планируют капитальный ремонт подвального помещения лицея за 15 миллионов гривен. Также мы писали, что Одесский филиал АМПУ планирует купить боновые заграждения на сумму почти 4,5 миллиона гривен. Они нужны на случай обнаружения нефтяных пятен в акватории порта.