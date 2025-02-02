Ремонт укриття в Кодимі — тендер на 15 млн грн

Діти спускаються в укриття. Фото ілюстративне: УНІАН

У Подільському районі Одеської області планують капітальний ремонт підвального приміщення навчального корпусу, яке буде укриттям. Роботи профінансують з місцевого бюджету, а їх очікувана вартість перевищує 15 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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У Кодимі збудують укриття

Північний центр професійної освіти оголосив тендер на капітальний ремонт підвального приміщення навчально-побутового корпусу №1 у місті Кодима. Відповідно до тендерної документації, очікувана вартість робіт становить 15 933 437 грн, а фінансування здійснюватиметься коштом місцевого бюджету.

Що планують зробити

До переліку робіт входить встановлення систем водопостачання, каналізації, пожежного водопроводу, електромереж, а також обладнання санітарних вузлів. Зокрема, у підвалі планують встановити:

унітази, умивальники, водонагрівачі та поручні;

баки для запасів води та насоси;

трубопроводи для холодного та гарячого водопостачання, а також каналізацію;

пожежні крани та систему освітлення.

Для безперебійного електропостачання передбачено встановлення щитків, вимикачів, штепсельних розеток та заземлення. Крім того, планується телефонізація укриття.

Завершення робіт

Згідно з тендерним календарем, кінцевий термін подання заявок — 13 лютого, а сам аукціон відбудеться того ж дня. Роботи мають завершити до кінця 2025 року.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про покарання за зачинені укриття. Також ми писали, що посадовицю комунальної установи Одеської міськради викрили на переплаті у 1,3 мільйона гривень на закупівлі генераторів для шкіл.