Одеситку викрили на переплаті у 1,3 мільйони гривень на закупівлі генераторів

Один з закуплених генераторів. Фото: Одеська обласна прокуратура

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Посадовицю комунальної установи Одеської міськради викрили на переплаті у 1,3 мільйона гривень на закупівлі генераторів для шкіл. Прокуратура скерувала справу до суду за фактом службової недбалості.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

Читайте також:

Подробиці справи

Жінка уклала з ФОП договір на закупівлю 17 бензогенераторів з очікуваною вартістю понад 3,2 млн гривень, щоб забезпечити електроенергією укриття шкіл Хаджибейського району. Але посадовиця не здійснила повноцінний аналіз ринку, що є обов’язковою процедурою перед укладанням угоди. Через це комунальна установа придбала товар за завищеною ціною, та безпідставно перерахувала на 1,3 мільйона гривень бюджетних коштів більше.

Яке покарання загрожує

На посадовицю відкрили справу за частиною 2 статті 367 КК України, а саме за фактом службової недбалості. За скоєне їй загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років зі стягненням штрафу, обсяг якого вирішить суд.

Нагадаю, нещодавно ми писали про питання щодо декларації заступниці голови Південного АМКУ. А також про корупційну схему на зерні.

