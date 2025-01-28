Заступник голови Південного відділення АМКУ записала все майно на чоловіка

Єдиний реєстр декларації. Фото: poglyad.tv

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Заступниця голови Південного міжобласного територіального відділення АМКУ Ірина Данич та її чоловік декларують майно, які не відповідають їх офіційним доходам. Хоча жінка наразі займає посаду начальника першого відділу досліджень і розслідувань, але на офіційному сайті антимонопольного комітету чомусь нема її фото, що вже є порушенням.

Про це пишуть журналісти видання 368.media на основі аналізу декларацій Ірини Данич з 2015 по 2023 роки.

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Автівки та земельні ділянки

У 2015 році чиновниця вказала, що за шість років до того придбала квартиру за 466,4 тис. гривень. Тоді ж вона задекларувала на свого чоловіка "ВАЗ 21043" (2001) та Chevrolet Epica (2007) невідомої вартості. Хоча спільний дохід сім'ї на той час не перевищував 100 тис. гривень. А у 2016-му придбала ділянку в курортній Затоці на 240 кв. м всього ціною в 33 тис. гривень, на якій згідно офіційних документів нічого не будували.

Нерухомість сім'ї

У 2018-му Максим Данич придбав територію у в 22 тис. кв. м в Граденицях, але вартість цього майна також не вказав. Ще через рік там з’явився будинок на 140 кв.м. Крім того, весь час заступниця голови Південного відділення АМКУ декларувала лише пенсію та соцвиплати свого чоловіка. Журналісти звернулися до НАЗК з метою перевірки декларацій чиновниці.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як Дружина ексзаступника Труханова заробляє на опаленні школи та про те як в Одеській екстренці виплатили 4 млн грн фіктивним працівникам.

Сео: Посадовиця АМКУ декларує майно на чоловіка Дискрипт: Чиновниця Південного відділення