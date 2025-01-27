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Дружина ексзаступника Труханова заробляє на опаленні школи

27 січня 2025 14:46
Верзілова Єлизавета - редактор
Скандал в Одесі — дружина ексзаступника мера заробляє на опаленні ліцею
Міська котельня. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Управління освіти Великодальницької сільради уклало угоду на постачання тепла для ліцею №1 із ПП "Нова Перспектива-77". Проте ніяких відкритих торгів не проводилося, а саме підприємство належить дружині ексзаступника мера Одеси Петра Рябоконя.

Про це пишуть журналісти Антикорупційного виміру.

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Деталі скандалу

Як з'ясувалося, відділ майнових відносин та управління освіти Великодальницького ОТГ здав в оренду будівлю шкільної котельні ПП "Перспектива-77" — підприємству, яке належить дружині Рябоконя Світлані Бородачовій. Таким чином виключивши можливість отримати тендер на постачання тепла будь-кому. Минулого року освітяни заплатили постачальнику тепла до навчального закладу майже 1,3 мільйона гривень. Крім того, до кінця опалювального сезону планують віддати ще 1,17 млн грн.

Хто такий Петро Рябоконь

Нагадаємо, с 2017 по 2020 роки Петро Рябоконь працював заступником Одеського міського голови. Разом з низкою інших посадовців міськради він фігурував у справі НАБУ щодо незаконної передачі земельних ділянок під забудову фірмі "Будова". За це минулого року Рябоконь навіть отримав пом’якшений вирок, оскільки пішов на угоду зі слідством та визнав провину.

Зазначимо, що нещодавно ми писали про корупційний скандал навколо Ексдиректора Київського Інституту автоматики. Окрім того, ми висвітлювали й обрання запобіжного заходу головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю.

Одеса скандал корупція гроші Одеська область Новини Одеси

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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