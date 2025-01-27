Скандал в Одессе — жена экс-заместителя мэра зарабатывает на отоплении лицея

Городская котельная. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Управление образования Великодальницкого сельсовета заключило соглашение на поставку тепла для лицея №1 с ЧП "Новая Перспектива-77". Однако никаких открытых торгов не проводилось, а само предприятие принадлежит жене экс-заместителя мэра Одессы Петра Рябоконя.

Об этом пишут журналисты Антикоррупционного измерения.

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Детали скандала

Как выяснилось, отдел имущественных отношений и управления образования Великодальницкого ОТГ сдал в аренду здание школьной котельной ЧП "Перспектива-77" — предприятию, которое принадлежит жене Рябоконя Светлане Бородачевой. Таким образом исключив возможность получить тендер на поставку тепла кому-либо еще. В прошлом году педагоги заплатили за теплоноситель в учебное заведение почти 1,3 миллиона гривен. Кроме того, до конца отопительного сезона планируют отдать еще 1,17 млн грн.

Кто такой Петр Рябоконь

Напомним, с 2017 по 2020 годы Петр Рябоконь работал заместителем Одесского городского головы. Вместе с рядом других должностных лиц горсовета он фигурировал в деле НАБУ относительно незаконной передачи земельных участков под застройку фирме "Будова". За это в прошлом году Рябоконь даже получил смягченный приговор, поскольку пошел на сделку со следствием и признал вину.

Отметим, что недавно мы писали о коррупционном скандале вокруг экс-директора Киевского Института автоматики. Кроме того, мы освещали и избрание меры пресечения главному психиатру ВСУ Олегу Друзю.