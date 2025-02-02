Ремонт укрытия в Кодыме — тендер на 15 млн грн

Дети спускаются в укрытие. Фото иллюстративное: УНИАН

В Подольском районе Одесской области планируют капитальный ремонт подвального помещения учебного корпуса, которое будет служить укрытием. Работы профинансируют из местного бюджета, а их ожидаемая стоимость превышает 15 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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В Кодыме построят укрытие

Северный центр профессионального образования объявил тендер на капитальный ремонт подвального помещения учебно-бытового корпуса №1 в городе Кодыма. Согласно тендерной документации, ожидаемая стоимость работ составляет 15 933 437 грн, а финансирование будет осуществляться за счет местного бюджета.

Что планируют сделать

В перечень работ входит установка систем водоснабжения, канализации, пожарного водопровода, электросетей, а также оборудование санитарных узлов. В частности, в подвале планируют установить:

унитазы, умывальники, водонагреватели и поручни;

баки для запасов воды и насосы;

трубопроводы для холодного и горячего водоснабжения, а также канализацию;

пожарные краны и систему освещения.

Для бесперебойного электроснабжения предусмотрена установка щитков, выключателей, штепсельных розеток и заземления. Кроме того, планируется телефонизация укрытия.

Завершение работ

Согласно тендерному календарю, конечный срок подачи заявок — 13 февраля 2025 года, а сам аукцион состоится в тот же день. Работы должны завершить до конца 2025 года.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о наказании за закрытые укрытия. Также мы писали, что чиновницу коммунального учреждения Одесского горсовета разоблачили на переплате в 1,3 миллиона гривен на закупке генераторов для школ.