АМПУ закупить бони для акваторії портів на Одещині – деталі

Бонові огорожі. Фото: ілюстративне/Харківська обласна військова адміністрація

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Одеська філія АМПУ планує купити бонові загородження на суму майже 4,5 мільйона гривень. Вони потрібні на випадок виявлення нафтових плям в акваторії порту.

Про це Новини.LIVE дізналися на електронній платформі Prozorro.

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Що саме куплять

Одеська філія Адміністрації морських портів збирається закупити 1500 погонних метрів бонів з циліндричною камерою поплавця для захисту акваторії портів від забруднень, у тому числі мазуту, який йде з боку Росії. Крім того, планується придбати 13 буксирних кінців плавучі, 16 буксирних траверсів, 25 причальних траверсів та 500 монтажних скоб. Все це планується зробити до кінця цього року.

"Схеми за їх розташуванням прив'язані саме до акваторії морських портів. У відкритому морі забруднюючі речовини можуть бути локалізовані лише знаючи їхню кількість форму плюс у спільній роботі з військово-морськими силами", — зазначив заступник голови АМПУ Максим Лапай.

Подібні тендери проводяться регулярно, але цього року вони можуть стати в пригоді куди швидше. З огляду на те, що російський мазут вже виявляється на узбережжі Одещини.

Деталі аукціону

Подати документи на участь можна буде з 17 лютого до 14 березня. Сума тендеру — 4 мільйони 437 тисяч гривень. Аукціон на купівлю захисних споруд АМПУ оголошує вже вдруге, оскільки вперше його довелося скасувати через неправильне подання всіх необхідних документів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові викиди російського мазуту на узбережжя. А також про тисячі птахів і дельфінів, які від нього загинули.