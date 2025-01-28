Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Чорне море знову викинуло мазут на узбережжя Одещини arrow

Чорне море знову викинуло мазут на узбережжя Одещини

28 січня 2025 14:16
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції
Нові ділянки забруднення мазутом на Одещині
Мазут на узбережжі Чорного моря. Фото: Суспільне Крим
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції

Новий викид російського мазуту знову виявили працівники Національного природного парку "Тузловські лимани". При обстеженні піщаного пересипу біля західної частини лиманів Джантшейський і Сасик, недалеко від Дунайського біосферного заповідника знайдено забруднювальну речовину, це вже другий випадок за тиждень. Розміри фракції варіюють від 0,5 до 5 см.

Про це у своєму фейсбуці повідомив еколог Іван Русєв

Читайте також:

Масштаби забруднення

Фракції мазуту розташовані на відстані від 30 до 50 метрів від урізу морської води. Протяжність найбільшого викиду — щонайменше одного кілометра, яке ширина близько одного метра. Площа усієї забрудненої зони досягає 200 м. у довжину. Екологи наголошують, що наслідки викиду небезпечних речовин на узбережжя вчасно не ліквідуються. Ба більше, досі ще не створено алгоритм як діяти в подібних ситуаціях.Крім цього, немає плану збирання та утилізації мазуту.

"Вже пійшла 5 доба як ми виявили мазут на піщаному пересипу на різних ділянках і офіційно проінформували суспільство та органи влади, але немає ані чіткого плану дій по моніторингу, збору та утилізації мазуту, ані жодних практичних дій — мазут і досі лежить на тих місцях, про які керівник НПП "Тузлівські лимани" Iрина Вихристюк проінформувала екологічну інспекцію ще 24.01.2025 року." — пише еколог Іван Русєв. 

Нафта на узбережжі Одещини
Мазут на узбережжі Одещини. Фото: Іван Русєв
У національному парку на Одещині знайдено мазут.
У національному парку на Одещині знов знайшли мазут. Фото: Іван Русєв

Нагадаємо, що через забруднення Чорного моря російським мазутом загинули десятки тисяч птахів і велика кількість дельфінів. Крім того, еколог Владислав Балінський виявив, що залишки нафтопродукту досі є небезпечними. 

Чорне море Одеська область Новини Одеси катастрофа екологія