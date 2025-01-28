Нові ділянки забруднення мазутом на Одещині

Мазут на узбережжі Чорного моря. Фото: Суспільне Крим

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Новий викид російського мазуту знову виявили працівники Національного природного парку "Тузловські лимани". При обстеженні піщаного пересипу біля західної частини лиманів Джантшейський і Сасик, недалеко від Дунайського біосферного заповідника знайдено забруднювальну речовину, це вже другий випадок за тиждень. Розміри фракції варіюють від 0,5 до 5 см.

Про це у своєму фейсбуці повідомив еколог Іван Русєв.

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Масштаби забруднення

Фракції мазуту розташовані на відстані від 30 до 50 метрів від урізу морської води. Протяжність найбільшого викиду — щонайменше одного кілометра, яке ширина близько одного метра. Площа усієї забрудненої зони досягає 200 м. у довжину. Екологи наголошують, що наслідки викиду небезпечних речовин на узбережжя вчасно не ліквідуються. Ба більше, досі ще не створено алгоритм як діяти в подібних ситуаціях.Крім цього, немає плану збирання та утилізації мазуту.

"Вже пійшла 5 доба як ми виявили мазут на піщаному пересипу на різних ділянках і офіційно проінформували суспільство та органи влади, але немає ані чіткого плану дій по моніторингу, збору та утилізації мазуту, ані жодних практичних дій — мазут і досі лежить на тих місцях, про які керівник НПП "Тузлівські лимани" Iрина Вихристюк проінформувала екологічну інспекцію ще 24.01.2025 року." — пише еколог Іван Русєв.

Мазут на узбережжі Одещини. Фото: Іван Русєв

У національному парку на Одещині знов знайшли мазут. Фото: Іван Русєв

Нагадаємо, що через забруднення Чорного моря російським мазутом загинули десятки тисяч птахів і велика кількість дельфінів. Крім того, еколог Владислав Балінський виявив, що залишки нафтопродукту досі є небезпечними.