Прибирання мазуту на пляжах Фото: t.me/opershtab23

Мазут, який пройшов сотні кілометрів, тепер загрожує Одеській затоці. Небезпечна речовина несе загрозу морському середовищу та життю мешканців узбережжя.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив еколог-журналіст Владислав Балінський.

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Мазут загрожує Одеській затоці

Мазут подолав відстань у 640 кілометрів та вже в середині січня опинився поблизу берегів Одещини. Еколог зазначив, що небезпечна речовина мігрувала у течії, а не осідала на морському дні, де вона могла б ізолюватися завдяки піску. Це означає, що мазут залишається активним джерелом забруднення.

"Мазут зберіг усі свої властивості, притаманні нафтопродуктам. Він має летючі якості, які надають йому різкий запах. Деякі частини мазуту досі активно випаровуються", — написав Балінський.

За словами експерта, нашарування мазуту зараз перебувають навпроти дельти Дніпра, і це загрожує довготривалим забрудненням Одеської затоки. У разі подальшого накопичення це може мати катастрофічні наслідки для екосистеми регіону.

"Якщо попереду Одеської затоки будуть нашарування нафтопродуктів, влітку це може призвести до постійного забруднення акваторії. Також є ризик потрапляння забруднюючих речовин у каналізаційні стоки, що лише посилить проблему", — наголосив еколог.

Факт появи мазуту поблизу Одещини свідчить про регіональний вплив забруднення на акваторії Чорного та Азовського морів. Експерти припускають, що з часом залишки мазуту можуть досягти й узбережжя Туреччини.

Нагадаємо, що через забруднення Чорного моря мазутом загинули десятки тисяч птахів і тисячі дельфінів. Також ми писали, що експерти за тиждень попереджали уряд про майбутню екологічну катастрофу в нашому регіоні, але, за їхніми словами, влада не зреагувала.