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Мазут з російських танкерів загрожує не тільки узбережжю Одещини

25 січня 2025 16:15
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Не вжили заходів: експерти про потрапляння мазуту до узбережжя Одещини
Узбережжя, забруднене мазутом. Фото ілюстративне: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Мазут з російських танкерів після Одеського узбережжя потрапить до берегів Румунії, Болгарії та Туреччини. Крім того, експерти за тиждень попереджали уряд про майбутню екологічну катастрофу в нашому регіоні.

Про це в етері телеканалу "Київ 24 news" розповіла голова всеукраїнської Екологічної Ліги Тетяна Тимочко.

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Екологи просили чиновників підготувати бонові загородження задля виловлювання мазуту та мінімізації наслідків викиду. Але урядовці усі попередження  проігнорували.

"З самого початку було очевидно що це транскордонна аварія. Це не локальна аварія десь там біля берегів Росії, бо Чорне море — це внутрішнє море для багатьох країн, і ми, на жаль, будемо свідками продовження цього забруднення, тому що ніщо по законах екологічної науки з не звідки не береться і нікуди не зникає", — прокоментувала еколог.

Нагадаємо, танкер "Волгонефть-212" зазнав аварії і розламався на дві частини всього за десять хвилин під час шторму біля берегів Криму 15 грудня. Через це велика кількість мазуту потрапила у Чорне море. Як ми вже писали, нещодавно рештки нафти дійшли до берегів Одещини.

Одеса Чорне море Румунія екологічна катастрофа Новини Одеси танкер

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